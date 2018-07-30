Суд продлил арест старшей сестры Хачатурян по обвинению в убийстве отца

30 июля, 19:47
Фото: соцсети
Останкинский суд Москвы продлил срок задержания 19-летней Кристины Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца. Об этом сообщил представитель пресс-службы суда.
"Кристине Хачатурян продлили срок задержания на 72 часа", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Заседание проходило в закрытом для прессы режиме.
Ранее суд также продлил на 72 часа срок задержания младшей из трех сестер.
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди на лестничной клетки дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили вечером в пятницу, 27 июля. Подозреваемыми по делу об убийстве выступают дочери погибшего. Сестры признали вину и рассказали следователям о неприязненных отношениях с отцом, который долгое время причинял им моральные страдания.
По данным СМИ, в день убийства отец пришел в комнату к дочерям с ножом и начал бросаться на девушек. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался.
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