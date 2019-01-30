Мать из Наро-Фоминска признали виновной в избиении грудного младенца

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Жительница Наро-Фоминска Марина Пирожкова, обвиняемая в избиении своего сына, получила пять лет колонии общего режима.

На заседании судья заявил, что деяния женщины были направлены против ребенка, поэтому наличие у нее детей не может считаться смягчающим обстоятельством.

В коридоре здания суда девушка прятала лицо, не давала себя снимать и отказалась общаться с прессой. Также в суд пришла бабушка ребенка, несмотря на то, что находится на 6-7 месяце беременности, однако и она не стала разговаривать с журналистами.

Опекуны младенца заявили, что отец хочет забрать его себе. Они рассказали, что ребенку сейчас один год и четыре месяца, он нуждается в глубокой и длительной реабилитации. Он сам не садится, не стоит и не ходит. Около месяца назад ребенок начал ползать по-пластунски. Врачи считают, что это связано с полученными травмами.

Расследование дела началось в 2017 году, когда двухмесячный мальчик попал в реанимацию с переломами, синяками, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой. Для спасения маленького Саши его пришлось перевезти из наро-фоминской больницы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву. После полученных травм у ребенка развился детский церебральный паралич.

По данным следствия, ребенка избивала собственная мать, которой на тот момент было 16 лет. Саша – второй ребенок Марины Пирожковой, первого она родила в 14 лет.