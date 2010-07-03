Дело обвиняемого в убийстве полицейского на "Курской" рассмотрят присяжные

Фото: Агентство "Москва"/Москва 24

Суд присяжных в Мосгорсуде будет рассматривать уголовное дело Нурлана Муратова, которого обвиняют в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"23 декабря 2019 года состоится отбор присяжных для рассмотрения дела в отношении Муратова", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что Муратову продлили арест до 19 мая 2020 года.

Расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины было завершено 21 ноября. По версии следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Вместе они проследовали в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола.

Там мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. Сотрудник МВД погиб на месте.

На стадии предварительного расследования задержанный полностью признал вину.