Суд Брюсселя отложил решение об экстрадиции Пучдемона

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Брюссельский суд отложил решение по вопросу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Суд принял во внимание прошение адвоката политика о более подробном изучении материалов дела. Пучдемона оставили на свободе, но под подпиской о невыезде.

Каталонский деятель бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Тогда подавляющее большинство жителей региона проголосовали за отделение от королевства. Мадрид не признал результаты голосования, а само мероприятие пытались сорвать. После референдума власти начали преследовать Пучдемона.

Ранее Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона. Его обвиняют в "Подстрекательстве к мятежу" и "Растрате". Сам политик пообещал бороться против обвинений в растрате. "Каждая минута, которую наши товарищи проводят в тюрьме, – это минута стыда и несправедливости", – написал он в Twitter.

