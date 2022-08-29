Продюсера Большакова осудили за взятки при съемке сериала "Чикатило"

18:05
Фото: кадр из сериала "Чикатило"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – Okko
Бывший гендиректор ООО "Кино Групп" Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии общего режима за взятки за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала "Чикатило". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.
По этому же делу бывшего замначальника третьего отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Игоря Файзуллина приговорили к 8,5 года колонии общего режима за два эпизода получения взятки. Замначальника ОМВД Китай-город Дмитрия Смолина признали виновным в одном эпизоде, ему назначили 7,5 года колонии строгого режима.
Суд также рассматривает дело бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова и его подчиненного Виталия Фокина.
По данным обвинения, Федоров, Файзуллин, Кулишов и другие фигуранты дела получали через Большакова средства за перекрытие автомобильного и пешеходного движения в Тимирязевском районе и центре Москвы для съемок сериала "Чикатило".
Ранее сообщалось, что блогершу Лерчик оштрафовали на 20 тысяч рублей. Она организовала фан-встречу со своими подписчиками, которых собралось около тысячи на Патриарших прудах. В итоге толпа перегородила улицу и сильно шумела.
Сама блогерша пыталась оправдываться, что и не думала, что придет так много людей.
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