Бывшая структура ЮКОСа заявила о победе над РФ в арбитраже на 5 млрд долларов

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Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию 5 миллиардов долларов, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией. Об этом сообщает "Коммерсант".

О решении суда рассказал нидерландский фонд Yukos, который управляет судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Имеется в виду спор, отдельный от основного международного дела ЮКОСа.

Арбитраж постановил, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако позднее Окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте РФ подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.

В ведомстве пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.