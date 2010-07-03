Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным

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Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.

Решение было принято после рассмотрения иска о взыскании долга с ответчицы, в мае 2014 года взявшей на 15 дней заем в 15,35 тысячи рублей.

Согласно договору, за пользованием этими средствами с нее полагались 2 процента каждые сутки. Через 4,5 месяца право требования долга было передано другой микрофинансовой организации. Там ей за 891 день с момента истечения срока действия договора начислили к выплате 732 процента. Таким образом, задолженность составила 279 тысяч рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда признала начисление процентов сверх срока действия договора неправомочным.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который позволит защитить жилье граждан от мошенничества в сфере микрокредитования. Документ предусматривает запрет для подобных организаций выдавать займы под залог недвижимости. Это делается для пресечения мошенничества. Злоумышленникам будет сложнее получить займы с использованием чужих паспортных данных.