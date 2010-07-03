Обжаловано первое решение суда о неуважении к власти

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Житель города Малая Вишера Новгородской области, который является первым в России оштрафованным за оскорбление власти, обжаловал соответствующее постановление суда.

"Подана апелляционная жалоба в Новгородский облсуд через суд первой инстанции", – сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Герасимов.

В Новгородском областном суде агентству уточнили, что в суд апелляция не поступала.

По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, обвиняемый считает, что в его действиях не было правонарушения.

Защита обвиняемого отмечает, что действия мужчины не носили хулиганский характер.

Ранее сообщалось, что суд города Чудово Новгородской области оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Его признали виновным по административной статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.

31 марта мужчина разместил в интернете два поста. Как установил суд, записи в неприличной форме оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность и выражали неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти, был подписан 18 марта. Документ запрещает распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме.