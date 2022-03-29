Суд продлил арест обвиняемому во взрыве у церковной школы в Серпухове

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Басманный районный суд столицы продлил арест Владиславу Струженкову, обвиняемому в покушении на убийство по делу о взрыве в гимназии при женском монастыре в Серпухове, сообщает Агентство "Москва.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Струженкову меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 мая 2022 года.

13 декабря 2021 года в женском монастыре Серпухова сработало взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.

Позднее появилась информация, что причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями. В результате взрыва пострадали 10 детей.

31 января Басманный районный суд столицы арестовал обвиняемого в покушении на убийство по делу о взрыве на территории гимназии до 31 марта 2022 года.

