Арестован мужчина, склонявший детей через соцсети к руфингу

13:25
Фото: МВД РФ
Москвичу Никите Лебедеву, который ранее склонял в социальных сетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте СК РФ по столице.
"Установить его причастность к противоправным действиям удалось в результате тщательного исследования материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением на территории столичного региона преступлений в отношении несовершеннолетних в период с 2015 по 2020 год, а также изучения и сопоставления обстоятельств произошедшего", – добавили в пресс-службе Следственного комитета.
В СК рассказали, что Лебедев не позднее января 2015 года во время личных и групповых переписок с несовершеннолетними вовлекал подростков в совершение опасных для их жизни и здоровья действий. Уговорами и обещаниями, связанными с получением денег, он предлагал детям заниматься руфингом.
По указанию мужчины детям требовалось вести трансляцию в Сети или снимать фото своих действий. Для конспирации обвиняемый использовал разные учетные записи. В общей сложности были допрошены 300 свидетелей по данному делу.
Ранее был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка в Подмосковье. Расследование убийства несовершеннолетнего сейчас продолжается.
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