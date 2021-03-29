Арестован мужчина, склонявший детей через соцсети к руфингу

Фото: МВД РФ

Москвичу Никите Лебедеву, который ранее склонял в социальных сетях несовершеннолетних к занятиям руфингом, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте СК РФ по столице.

"Установить его причастность к противоправным действиям удалось в результате тщательного исследования материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением на территории столичного региона преступлений в отношении несовершеннолетних в период с 2015 по 2020 год, а также изучения и сопоставления обстоятельств произошедшего", – добавили в пресс-службе Следственного комитета.

В СК рассказали, что Лебедев не позднее января 2015 года во время личных и групповых переписок с несовершеннолетними вовлекал подростков в совершение опасных для их жизни и здоровья действий. Уговорами и обещаниями, связанными с получением денег, он предлагал детям заниматься руфингом.

По указанию мужчины детям требовалось вести трансляцию в Сети или снимать фото своих действий. Для конспирации обвиняемый использовал разные учетные записи. В общей сложности были допрошены 300 свидетелей по данному делу.

Ранее был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка в Подмосковье. Расследование убийства несовершеннолетнего сейчас продолжается.