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17:21

Защита обжаловала арест экс-губернатора Хабаровского края

суды

17:21

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, обжаловала решение о его помещении под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Павла Зайцева.

"Да, мы обжаловали", – сказал он в комментарии агентству.

Суть апелляционной жалобы он отказался раскрывать из-за подписки о неразглашении.

28 марта суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило избрать Ишаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 мая. Адвокат настаивал, чтобы его подзащитный мог совершать прогулки до трех часов в день. Однако прошение отклонили. Суд также отказался отпускать Ишаева под залог в 15 миллионов рублей.

Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяют хищение 5 миллионов рублей. Ишаев отрицает вину.

По данным следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, будучи вице-президентом ПАО "НК "Роснефть", обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения в 280 квадратных метров для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной цене.

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