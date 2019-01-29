Арест вице-мэра Сочи, обвиняемого в коррупции, признан незаконным

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста в отношении обвиняемого в коррупции первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Об этом сообщил его адвокат Игорь Исаев.
Басманный районный суд 12 декабря 2018 года продлил ему срок ареста на три месяца.
"Московский городской суд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей всем обвиняемым, в том числе в отношении моего подзащитного Юрина", – передает ТАСС слова адвоката.
Исаев добавил, что Басманный суд должен будет еще раз рассмотреть ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым, однако в другом составе.
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