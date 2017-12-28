Обвиняемый в убийстве директор "Меньшевика" не признал вину в суде

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Обвиняемый в убийстве охранника на фабрике "Меньшевик" экс-владелец предприятия Илья Аверьянов не признал вину во время заседания суда.

"Вину не признаю. У меня не было никакого намерения убивать людей. Я сделал предупредительный выстрел в плитку. У меня попытались отнять оружие. Было два выстрела. Умысла на совершение такого деяния не было", – цитирует предпринимателя Агентство "Москва".

Ранее о том, что Аверьянов отрицает вину в убийстве сообщили в СК. Обвиняемый настаивает, что его действия были продиктованы самообороной.

Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла 27 декабря. Во время инцидента погиб охранник Алексей Осипов. Аверьянов скрылся с места инцидента и был задержан 28 декабря на складе комбината "Правда".

Ранее Аверьянов успел поговорить с журналистами. Он заявил, что у него незаконно пытаются отобрать предприятие. Его версию поддерживает адвокат.

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