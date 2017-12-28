Обвиняемый в убийстве директор "Меньшевика" не признал вину в суде

28 декабря, 20:13
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Обвиняемый в убийстве охранника на фабрике "Меньшевик" экс-владелец предприятия Илья Аверьянов не признал вину во время заседания суда.
"Вину не признаю. У меня не было никакого намерения убивать людей. Я сделал предупредительный выстрел в плитку. У меня попытались отнять оружие. Было два выстрела. Умысла на совершение такого деяния не было", – цитирует предпринимателя Агентство "Москва".
Ранее о том, что Аверьянов отрицает вину в убийстве сообщили в СК. Обвиняемый настаивает, что его действия были продиктованы самообороной.
Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла 27 декабря. Во время инцидента погиб охранник Алексей Осипов. Аверьянов скрылся с места инцидента и был задержан 28 декабря на складе комбината "Правда".
Ранее Аверьянов успел поговорить с журналистами. Он заявил, что у него незаконно пытаются отобрать предприятие. Его версию поддерживает адвокат.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: