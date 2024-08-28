Военный суд приговорил фигуранта дела о госизмене Лозового к 18 годам

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Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу о госизмене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ к 18 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Суд постановил, что 3 года Лозовый будет отбывать в тюрьме, а остальные 15 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также инженеру назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Житель Краснодарского края Лозовой был задержан осенью прошлого года по подозрению в попытке подрыва воронежского военкомата Коминтерновского района. С тех пор по решению суда он содержится под стражей в СИЗО. Позже ему добавили обвинение в госизмене в форме шпионажа.

Злоумышленника задержали, когда он доставал из тайника компоненты взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва военкомата. Суд установил, что Лозовой решил стать участником военных или иных действий в составе украинского военизированного объединения "Легион Свобода России" (запрещен и признан террористическим в РФ) и отправил сотрудникам украинских спецслужб фотографии расположения военкомата в Воронеже.

Ранее управление ФСБ РФ по Белгородской области предотвратило попытку теракта в регионе. Служба задержала жителя Подмосковья, который заложил взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа. В результате были заведены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности террористической организации".

