Девушка увидела свое фото в рекламе лекарств от климакса и подала в суд

21:19
21:19
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Фото: телеграм-канал 112
Жительница Петербурга подала в суд на "Комсомольскую правду", увидев свое фото в рекламе средства от климакса. Об этом сообщил РИА Новости адвокат девушки Максим Устинов.
"Дело о возмещении морального вреда, нанесенного газетой "Комсомольская правда" моей клиентке, за опубликование ее изображения на рекламе средства от климакса рассмотрит суд 3 сентября", – уточнил он. По словам Устинова, его клиентка оценила нанесенный ей ущерб в десять миллионов рублей, учитывая, что тираж издания составляет примерно 1 миллион экземпляров.
До обращения в суд петербурженка попробовала разрешить ситуацию мирным путем, связавшись с редакцией газеты. "Из ответа представителя издательства следовало, что этот рекламный макет вместе с фото им предоставило рекламное агентство, поэтому "Комсомольская правда" к этому не имеет отношения", – рассказал адвокат девушки.
Как пояснил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, подавать в суд нужно не на издание, а на рекламное агентство. "Если это модульная реклама рекламного агентства, то ей нужно подавать в суд на рекламное агентство, которое использовало ее фото", – подчеркнул главред, отметив, что такая реклама могла попасть в любое СМИ.
По словам Устинова, в редакции уточнили, что снимок был взят рекламным агентством из фотобанка, а в Сеть изображение девушки мог слить снимавший ее фотограф. Однако, подчеркнул адвокат, в рамках иска неважно, как фотография попала в газету. "Главное – она была опубликована миллионным тиражом", – заключил Устинов. Дело будут рассматривать в Савеловском районном суде столицы.
Ранее Пермская епархия РПЦ выразила негодование по поводу рекламы "божественной шаурмы". Местное кафе выложило в своей группе в соцсети фото полуобнаженной девушки. В скрещенных на груди руках она держит шаурму, над ее головой изображен нимб с элементами фастфуда. Из-за спины модели торчат две шаурмы, напоминающие крылья. В ФАС пообещали проверить вызвавшую скандал рекламу.
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