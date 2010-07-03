Мосгорсуд отменил решение о незаконности отказа в митинге 31 августа

Мосгорсуд отменил решение о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.
Рассмотрев апелляционные жалобы, 28 августа Мосгорсуд постановил отменить решение Тверского районного суда от 26 августа, пояснили в пресс-службе. Было принято новое решение – "в удовлетворении иска отказать в полном объеме", уточнили в суде. Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил апелляцию городских властей.
Ранее СМИ сообщали, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к столичной мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре столицы. 27 августа правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского суда "по административному исковому заявлению от группы граждан – Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова", которые оспаривали отказ в согласовании шествия.
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