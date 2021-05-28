Суд арестовал подозреваемых в подготовке терактов на Ставрополье

Фото: ЦОС ФСБ

Суд арестовал двоих подозреваемых в подготовке терактов в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

"После задержания [подозреваемых] судом им была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России в преддверии майских праздников предотвратили две попытки терактов на Ставрополье, которые готовили сторонники "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

В рамках спецоперации были задержаны местный житель и гражданин одной из стран Средней Азии.