В Сочи арестовали "коня" и "осла", которые вымогали деньги у туристов

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Аниматоров в костюмах животных, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщает РИА Новости.

В полицию поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги, а за отказ переходили на нецензурную брань.

В итоге их доставили в отделение и составили против них административные материалы по факту мелкого хулиганства.

В этот же день при таких же обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя. Полиция будет пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.

В начале мая в Москве арестовали мужчину, который пытался домогаться 15-летней девочки в метро. Инцидент произошел на Сокольнической линии.