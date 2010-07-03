Ишаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

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Бывшему главе Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", передает ТАСС.

Как ранее сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева, следствие просит отправить Ишаева под домашний арест до 27 мая. По ее словам, переданные в суд материалы рассмотрят в ближайшее время.

Бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке задержали 28 марта в Москве. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По версии СК, с 2014 по 2017 год Ишаев, который уже был вице-президентом "Роснефти", заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости. Помещение площадью свыше 280 квадратных метров было необходимо для нужд хабаровского представительства "Роснефти".

Главой Хабаровского края Ишаев был с 1991 по 2009 годы. Затем стал полпредом главы государства в Дальневосточном федеральном округе, а позже – министром по развитию Дальнего Востока. Оба поста Ишаев оставил в 2013 году. Тогда же он перешел на работу в "Роснефть".

