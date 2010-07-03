Во время заседания в Басманном суде один из слушателей зажег файер

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В Басманном районном суде задержали одного из слушателей, зажегшего файер во время заседания по делу обвиняемых в экстремизме членов "Черного блока", сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел при рассмотрении очередного ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантам дела.

В июне 2018 года суд арестовал лидера организации Владимир Ратников. Ему вменяют организацию экстремистского сообщества, призывы к массовым беспорядкам, публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета, а также два эпизода возбуждения ненависти или вражды организованной группой.

Ранее в марте Гагаринский суд приговорил Ратникова к 160 часам обязательных работ. Как установил суд, мужчина размещал в соцсети песни групп "Банда Москвы" и "Коловрат", признанные экстремистскими.

По словам подсудимого, эти аудиозаписи он разместил в 2011 году, но внимание правоохранительных органов материалы привлекли лишь спустя пять лет.