Суд арестовал арендатора кафе под Саратовом, где произошел взрыв

Арендатор кафе "Рандеву" в населенном пункте Лысые Горы, где взорвался газовый баллон, арестован на два месяца, сообщает ТАСС.
По решению Волжского районного суда Саратова, арендатор будет находиться под стражей до 27 марта. Об аресте подозреваемой ходатайствовали следственные органы.
26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Помощь оказали 22 раненным, однако сам юбиляр, получивший 90% ожогов тела, вскоре умер в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. На следующий день сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.