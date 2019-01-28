Суд арестовал арендатора кафе под Саратовом, где произошел взрыв

Арендатор кафе "Рандеву" в населенном пункте Лысые Горы, где взорвался газовый баллон, арестован на два месяца, сообщает ТАСС.

По решению Волжского районного суда Саратова, арендатор будет находиться под стражей до 27 марта. Об аресте подозреваемой ходатайствовали следственные органы.

26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Помощь оказали 22 раненным, однако сам юбиляр, получивший 90% ожогов тела, вскоре умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. На следующий день сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.