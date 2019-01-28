Жалобу на арест обвиняемого в угоне самолета направили в суд Югры

Фото: Следственный комитет РФ

В окружной суд Югры направили апелляционную жалобу на решение суда об аресте сроком на два месяца Павла Шаповалова, который обвиняется в попытке угона самолета Сургут – Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районный суд Ханты-Мансийска.

"Апелляционная жалоба на постановление суда от адвоката поступила 24 января, на следующий день материалы были направлены в окружной суд ХМАО-Югры в порядке апелляционной инстанции", – сказал собеседник агентства.

Адвокат Шаповалова Евгений Жердев ранее сообщил агентству, что ему пока не говорили о времени рассмотрения жалобы.

Ранее сообщалось, что следствие по делу о попытке угона пассажирского самолета будет проходить в Ханты- Мансийске.

Накануне во время заседания суда Шаповалов не смог пояснить причины своего поведения на борту воздушного судна. Свою вину он не признал.

22 января рейс SU1515 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причина – попытка угона воздушного судна. Пассажир, заявляя, что у него есть оружие, требовал изменить курс следования.

По словам пилота рейса Рустама Цыбакина, на борту лайнера удалось сохранить спокойствие благодаря тому, что экипаж успокоил Шаповалова, обещая выполнить его требования.

По информации телеканала Москва 24, Шаповалов работал егерем в местном заповеднике, но из-за постоянных прогулов его уволили.

Сестра задержанного Евгения дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24, заявив, что у мужчины были проблемы с психикой.