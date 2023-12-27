В Москве суд приговорил администратора двух телеграм-каналов к 14 годам за госизмену

Фото: depositphotos/belchonock

Администратора двух телеграм-каналов Феликса Елисеева признали виновным в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма, приговорив его к 14 годам колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

"Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а его уголовное дело было рассмотрено по его заявлению в особом порядке", – поделилась пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, приговор еще не вступил в силу, решение суда пока не обжаловано.

Ранее МВД и ФСБ задержали в столице владельцев телеграм-каналов, которые подозреваются в вымогательстве денег у силовиков, политиков и предпринимателей. По данным министерства, в преступную группу входили руководители крупных PR-агентств Москвы и их партнеры.

"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками