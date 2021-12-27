Суд в Минске приговорил россиянина Дудникова к 11 годам лишения свободы

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Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в разжигании розни. Об этом сообщает ТАСС.

"По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", – огласил приговор судья.

Дудников был признан виновным в разжигании социальной розни, совершении действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, а также публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти.

Ранее белорусские правоохранители предъявили обвинение россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Девушку обвиняют по семи уголовным статьям, в том числе за возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.