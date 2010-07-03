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Происшествия

27 ноября, 19:08

Суд продлил арест замгендиректору "Аэрофлота" Александрову

суды происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Басманный районный суд столицы продлил арест заместителю генерального директора компании "Аэрофлот" Владимиру Александрову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Продлить срок содержания под стражей в отношении Владимира Александрова до 29 февраля 2020 года", – огласил решение судья Артур Карпов.

Во время заседаний Александров просил отпустить его под залог в размере 10 миллионов рублей.

В октябре суд арестовал Владимира Александрова на два месяца. Вместе с ним по делу проходят адвокат коллегии "Консорс" Дина Кибец, председатель той же коллегии Александр Сливко и экс-глава юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.

Им предъявлены обвинения по четвертой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Обвиняемым вменяется мошенничество не менее чем на 250 миллионов рублей. По версии следствия, Александров в 2016-2017 годах заключил четыре договора на оказание юридических услуг с другими фигурантами дела. Затем он по заключенным договорам перечислил указанную сумму денег. При этом юридические услуги оказывали юристы из соответствующего департамента "Аэрофлота".

В Москве арестован замгендиректора "Аэрофлота"

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