Директора РАМТ Апфельбаум оставили под домашним арестом

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Мосгорсуд оставил директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум под домашним арестом, отклонив апелляционную жалобу защиты. Апфельбаум проходит по делу о хищении крупной суммы денег, выделенных на реализацию проекта "Платформа".

"Постановление изменить. Разрешить прогулки с 12:00 до 14:00, в остальном оставить без изменения", − цитирует Агентство "Москва" решение судьи.

На заседании представители защиты защита директора РАМТ просили отменить решение Басманного суда о домашнем аресте или, по крайней мере, позволить Апфельбаум выходить на прогулки. "Прошу разрешить мне хотя бы прогулки... они мне необходимы", − обратилась к суду Апфельбаум.

По словам адвоката Ирины Повериной, за ее подзащитную поручились худрук театра "Студия театрального искусства" режиссер Сергей Женовач, народный артист России Лев Додин и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

27 октября Басманный суд принял решение отправить директора РАМТ Софью Апфельбаум под домашний арест до 26 декабря.

По версии следствия, Апфельбаум, будучи сотрудником министерства культуры, участвовала в хищении по меньшей мере 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Сама директор РАМТ не признала свою вину, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных денег.

Ранее Софью Апфельбаум задержали по уголовному делу о хищении госсредств, которые были выделены "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Как утверждают следователи, в период с 2011 по 2014 год Апфельбаум от лица министерства подписывала соглашения со студией Серебренникова на выделение субсидий в размере свыше 214 миллионов рублей для проекта "Платформа".