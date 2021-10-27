Суд отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" по делу о строительстве ЦКАД

27 октября, 23:02
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Автодора" Сергея Кельбаха по делу о строительстве ЦКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уголовное дело связано с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги. Статья "Злоупотребление полномочиями" предполагает до десяти лет колонии. Ущерб государству оценили в два миллиарда рублей.
В начале февраля 2019 года Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. "Автодор" в 2018 году году показал худший результат своей работы за десять лет существования. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.
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