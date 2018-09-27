Напавшего с ножом на полицейского в Москве оставили под арестом

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Тверской суд Москвы на месяц оставил под арестом подростка, напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии в столице, сообщили ТАСС в суде.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок ареста обвиняемому до 27 октября", – сказал собеседник агентства.

Поскольку обвиняемый - несовершеннолетний, заседание прошло в закрытом режиме.

Вечером 27 июля молодой человек напал на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший − командир взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Подросток скрылся, но попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Статья предусматривает наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

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