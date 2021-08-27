Гендиректору дома престарелых в Реутове избрали меру пресечения

15:53
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Гендиректору пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове избрали меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.
"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 36-летнего генерального директора пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемого в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ) избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – уточнили в ведомстве.
Санитарку дома престарелых в Реутове задержали 24 августа. По данным следователей, 54-летняя сотрудница пансионата грубо обращалась с подопечными, а также не оказывала им должного ухода. Избиение одного из постояльцев попало на видео, которое позже опубликовали СМИ.
До этого в Сети появилась информация о жестоком обращении с пожилыми людьми в пансионате "Олимпия хаус" в Реутове: персонал якобы распускает руки, подопечные лежат без пеленок, за ними никто не убирает.
Позже правоохранители задержали генерального директора пансионата. По данным следствия, мужчина не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за пожилыми постояльцами учреждения.
В Следственном комитете сообщили, что на данный момент следователи провели допрос подозреваемого, сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения и их родственников.
По месту жительства подозреваемого произведен обыск. Кроме того, сотрудниками ГСУ СКР проведен осмотр документации, регулирующей деятельность пансионата, а также получен акт Роспотребнадзора о выявленных в пансионате нарушениях.
Санитарку дома престарелых в Реутове задержали по подозрению в избиении подопечного
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