Власти Москвы подали апелляцию на решение о незаконном отказе в митинге 31 августа

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Власти Москвы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

"Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии. Таким образом, он признал незаконным отказ в проведении акции в центре столицы.