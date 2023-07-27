На ведущую "Дождя" Котрикадзе составили протокол за нарушение правил работы иноагента

Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Родионов (Екатерина Котрикадзе признана в РФ иноагентом)

Ведущей телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) Екатерине Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности лица, признанного иностранным агентом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Головинский суд Москвы, куда поступил соответствующий протокол.

Отмечается, что документ был составлен управлением Роскомнадзора по Центральному округу. Котрикадзе обвиняется по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ ("Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента)". Штраф по данной статье для физического лица составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) за публикацию материалов без соответствующей маркировки иностранного агента в его телеграм-канале. Он должен будет выплатить 40 тысяч рублей.

До этого Басманный суд Москвы выписал штраф генеральному директору Transparency Russia (признана в РФ НКО-иноагентом) Илье Шуманову (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в материалах организации в интернете. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.