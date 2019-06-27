Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Басманный районный суд столицы продлил до 30 сентября срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и брату экс-сенатора Руслану Арашукову, сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 сентября", – огласила решение судья Юлия Сафина.

Следствие просило продлить срок содержания под стражей обвиняемым на три месяца. Следователь указал на то, что фигуранты дела могут скрыться от органов следствия и суда или продолжат заниматься преступной деятельностью. Представитель СК также отметил, что по делу необходимо провести целый ряд следственных действий, а срок предварительного следствия продлен до 24 октября 2019 года.

В свою очередь, адвокаты отметили, что предполагаемая потерпевшая сторона, а именно ПАО "Газпром", не заявила каких-либо требований. По мнению адвоката, ни в постановлении о возбуждении уголовного дела, ни в постановлении о привлечении отца бывшего сенатора в качестве обвиняемого не раскрыты способ и место совершения преступления.

Также рассматриваются материалы о продлении ареста директору филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь", главе "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову, гендиректору ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову, первому замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову.

Бывший член Совета Федерации рассказал в суде, что следствие не обладает достаточной доказательной базой для предъявления ему обвинений в убийствах, а следовательно и для содержания его под стражей.

"В предъявленном мне обвинении говорится о том, что я являюсь заказчиком убийства Аслана Жукова (лидер молодежного движения "Адыгэ Хасэ". – Прим. ред.). Хочу указать на то, что обвинение построено на показаниях Расула Аджиева, которому я якобы заказал убийство. Аджиев в 2012 году был оправдан по делу об этом убийстве, а в 2018 году Аджиев говорит, что все-таки совершил убийство по моему заказу. Человек, которого оправдали за убийство, не станет признаваться в нем через несколько лет. Я считаю, что на Аджиева оказывалось давление", – сообщил Арашуков.

Он также заявил, что не являлся и заказчиком убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Экс-сенатор назвал его смерть трагической случайностью.

Кроме того, Арашуков отметил, что возбужденное против него дело заказное, и выразил готовность назвать его заказчиков. Арашуков-младший также опроверг свое отношение к делу о хищении газа.

24 июня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова членом верхней палаты парламента от региона вместо Рауфа Арашукова.

В конце января этого года 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Совет Федерации впоследствии лишил его статуса сенатора. Арашуков отрицает обвинения.

