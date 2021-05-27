Директор компании по противопожарному обслуживанию "Зимней вишни" частично признал вину

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Директор компании "Системный интегратор", занимавшейся противопожарным обслуживанием кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", частично признал свою вину в ходе заседания Заводского районного суда. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу рассматривать это как частичное признание вины. Именно в части того, что я не сообщал о техническом состоянии систем пожарной сигнализации в надзорные органы", – заявил Игорь Полозиненко.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.