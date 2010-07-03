Родители Карауловой прокомментировали освобождение дочери

Павел Караулов, отец Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), прокомментировал освобождение дочери из колонии.
По его словам, девушка сейчас "приходит в себя". Отвечая на вопрос телеканала Москва 24, счастливы ли они, он сказал: "Тут вопросов нет, конечно". Караулов подчеркнул, что в ближайшие дни пресс-конференции дочери не будет.
Кира Караулова, мать осужденной, в свою очередь, отметила, что "черная полоса в их жизни закончилась".
"Сегодня ровно 3,5 года, как ее задержали. У нас почему-то все связано с числом 27. 27 мая она сбежала, 27 октября ее задержали, 27 апреля она выходит, в день рождения прабабушки. Так что это подарок прабабушке на день рождения – возвращение ребенка домой", – цитирует RT Киру Караулову.
Ранее стало известно, что Варвара Караулова вышла на свободу из колонии в Вологде по условно-досрочному. Девушку встретил правозащитник Олег Димони.
Караулова была арестована в октябре 2015 года. Она улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию. Позже бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.