Родители Карауловой прокомментировали освобождение дочери

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Павел Караулов, отец Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), прокомментировал освобождение дочери из колонии.

По его словам, девушка сейчас "приходит в себя". Отвечая на вопрос телеканала Москва 24, счастливы ли они, он сказал: "Тут вопросов нет, конечно". Караулов подчеркнул, что в ближайшие дни пресс-конференции дочери не будет.

Кира Караулова, мать осужденной, в свою очередь, отметила, что "черная полоса в их жизни закончилась".

"Сегодня ровно 3,5 года, как ее задержали. У нас почему-то все связано с числом 27. 27 мая она сбежала, 27 октября ее задержали, 27 апреля она выходит, в день рождения прабабушки. Так что это подарок прабабушке на день рождения – возвращение ребенка домой", – цитирует RT Киру Караулову.

Ранее стало известно, что Варвара Караулова вышла на свободу из колонии в Вологде по условно-досрочному. Девушку встретил правозащитник Олег Димони.

Караулова была арестована в октябре 2015 года. Она улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию. Позже бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку.

Ранее сообщалось, что Варвара Караулова после освобождения из колонии планирует начать новую жизнь и продолжить обучение в МГУ.

