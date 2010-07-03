Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет провел обыски и задержал еще одного фигуранта дела полковника Дмитрия Захарченко – Василия Критинина. По данным следствия, он мог быть посредником во взяточничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительной системе.

"Проведены обыски у людей, которые имели отношения с Захарченко", – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о Вианоре Адонии, владельце автомобиля Acura, на котором ездил полковник, и о его партнере по бизнесу Евгении Селикове. В ходе обыска изъяли оргтехнику.

По словам собеседника агентства, в рамках дела Захаренко в Ростове-на-Дону задержали Василия Критинина, которого в СК считают доверенным лицом полковника. Задержанного привезли в Москву и обвинили в посредничестве при получении взятки. Материалы на арест Критинина уже переданы в Басманный суд столицы, отметила пресс-секретарь инстанции Юнона Царева. Когда состоится судебное заседание, пока неизвестно.

В марте суд заочно арестовал по делу Захарченко банкира Ивана Станкевича, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича и экс-зампредседателя правления "Интеркредитбанка" Дмитрия Моторина. Также были заключены под стражу бывший адвокат Виктор Белевцов и совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов. Уголовные дела против них возбудили в октябре прошлого года. Следствие утверждает, что Маркелов, Белевцов, Ушерович, Моторин и Станкевич с ноября 2007 года по август 2016 года передали Захарченко более двух миллиардов рублей взятки.

Самому экс-заместителю начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко инкриминируют ряд коррупционных преступлений. В их числе – получение взятки от ресторатора Меди Дусса. Полковника задержали в сентябре 2016 года. Дело получило резонанс, когда в квартире его сестры нашли почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог.

Кроме того, для отца полковника Захарченко Виктора гособвинение запросило пять лет колонии общего режима. Он обвиняется в растрате 4,9 миллиона рублей у банка "Московское ипотечное агентство".