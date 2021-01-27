Жительницу Подмосковья приговорили к 12 годам колонии за поджог соседки

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Суд в Подмосковье приговорил к 12 годам колонии женщину за убийство, которое было совершено с особой жестокостью. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае 2018 года Наталья Варганова находилась в квартире своего сожителя в поселке Запрудня Талдомского района. Между ней и 52-летней соседкой произошла ссора на почве ревности.

Во время конфликта женщина схватила нож и нанесла своей оппонентке удар в область руки. После этого она достала пластиковую бутылку с керосином, облила потерпевшую и подожгла ее.

Ранее полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в ТиНАО. 22 января между гостями праздничного мероприятия произошел конфликт, закончившийся трагедией.