СК проверит качество расследования всех возвращенных судами дел

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Следственный комитет проверит качество расследования всех возвращенных судами в Москве уголовных дел. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата затребовать не только все уголовные дела, которые были возвращены столичными судами, но и те дела, по которым суды вынесли оправдательные приговоры.

Как пояснила Петренко, сотрудники центрального аппарата СК проведут масштабную аналитическую работу. Им предстоит объективно оценить качество предварительного следствия по уголовным делам, проверить обоснованность принятых по ним решений. На основе этих сведений специалисты дадут оценку профессионализму следователей и контролирующих подразделений ведомства.

Если проверка выявит нарушения, СК примет меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, которые допустили эти нарушения или же не собрали необходимую доказательную базу по уголовным делам.

Помимо того, добавила Петренко, по результатам проверки специалисты предложат меры для повышения качества предварительного следствия, в частности по уголовным делам, которые рассматривают суды присяжных заседателей.