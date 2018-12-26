Суд объяснил меру наказания за брошенного в подъезде ребенка

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Суд не мог назначить женщине, которая бросила своего сына в подъезде в Щелкове, наказание в виде лишения свободы из-за отсутствия отягчающих обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"Напомним, положения статьи 56 УК РФ запрещают устанавливать наказание в виде лишения свободы при отсутствии отягчающих обстоятельств. Обе статьи, по которой осуждена Гринишак, уже содержат указание на то, что преступление совершено в отношении "малолетнего", "несовершеннолетнего", поэтому этот признак нельзя рассматривать, как обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное статьей 63 УПК РФ, которое позволяет применить наказание, связанное с лишением свободы", – сказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Там также отметили, что подсудимая полностью признала вину в совершенных преступлениях, заявила ходатайство о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства. Кроме того, при вынесении приговора учитывалось отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Женщина не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, совершила преступления небольшой тяжести и ранее не была судима.

25 декабря Щелковский суд огласил приговор Гринишак, которая бросила своего полуторагодовалого сына в подъезде одного из жилых домов в городе Щелково. Ее приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей, однако родительских прав не лишили.

14 октября жители многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове обнаружили в подъезде полуторагодовалого мальчика. У ребенка была температура, он плохо себя чувствовал. Следователи установили личность ребенка и задержали его мать на площади трех вокзалов в Москве. Задержанной оказалась гражданка Украины, не имеющая постоянного места жительства на территории РФ. В конце октября суд арестовал женщину и предъявил ей обвинения по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".