Мать сестер Хачатурян будет присутствовать на заседании суда 26 декабря

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, рассказала порталу Москва 24 о том, что будет присутствовать на заседании суда.
"Конечно пойду, как же без меня", – прокомментировала Аурелия Дундук. Она уточнила, что не в курсе планов адвокатов по защите девушек.
Ранее стало известно о том, что СК попросил суд продлить запрет определенных действий в отношении сестер Хачатурян. Согласно ходатайству, мера пресечения должна быть пролонгирована до 28 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин заявил, что защита не будет протестовать против этой меры пресечения. "Избранная мера пресечения в целом соответствует интересам и предварительного следствия, и обвиняемых", – прокомментировал адвокат.
27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве признались его дочери, по их словам преступление спровоцировал сам отец.
Девушек поместили под арест, но в сентябре Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО, назначив им в качестве меры пресечения запрет определенных действий.
Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.
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