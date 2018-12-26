Мать сестер Хачатурян будет присутствовать на заседании суда 26 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, рассказала порталу Москва 24 о том, что будет присутствовать на заседании суда.

"Конечно пойду, как же без меня", – прокомментировала Аурелия Дундук. Она уточнила, что не в курсе планов адвокатов по защите девушек.

Ранее стало известно о том, что СК попросил суд продлить запрет определенных действий в отношении сестер Хачатурян. Согласно ходатайству, мера пресечения должна быть пролонгирована до 28 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин заявил, что защита не будет протестовать против этой меры пресечения. "Избранная мера пресечения в целом соответствует интересам и предварительного следствия, и обвиняемых", – прокомментировал адвокат.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве признались его дочери, по их словам преступление спровоцировал сам отец.

Девушек поместили под арест, но в сентябре Басманный суд отпустил сестер Хачатурян из СИЗО, назначив им в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Портал Москва 24 накануне нового заседания взял эксклюзивное интервью у Аурелии Дундук, матери Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, а также напомнил о том, как разворачивались трагические события в этой семье.