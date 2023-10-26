ФСБ предъявила обвинение фигуранту дела о финансировании ВСУ криптовалютой

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ФСБ предъявила обвинение фигуранту первого в РФ уголовного дела о госизмене в виде финансирования украинской армии через криптовалюту. Об этом пишет ТАСС.

В полиции уточнили, что Лефортовский суд Москвы продлил обвиняемому срок ареста еще на три месяца. Решение о продлении ареста вступило в силу.

О том, что житель Хабаровского края был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ, стало известно еще в июне текущего года.

По данным силовиков, злоумышленник переводил средства через третьих лиц, которые проживали на территории Украины. Криптовалюта передавалась на счет иностранного благотворительного фонда, а на деньги должна была осуществиться закупка БПЛА, тепловизионных прицелов, боеприпасов для украинской армии.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае