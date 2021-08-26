Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о переводе Пола Уилана в США

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана Соединенным Штатам для отбытия наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова.

"Нам вернули материалы, считают, что вопрос должен рассмотреть суд в Мордовии", – сказал юрист.

Жеребенков полагал, что ходатайство должен был рассматривать Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор. На следующей неделе адвокат намерен обратиться в Верховный суд Мордовии, однако процесс может затянуться, так как материалы дела засекречены: суду придется запросить их из Москвы, а отправить их можно только фельдъегерской службой.

Ольга Карлова, другой адвокат Уилана, подтвердила слова Жеребенкова.

"Мы подали ходатайство в Мосгорсуд, поскольку он выносил приговор Уилану и все материалы у него. Но почему-то там рассматривать не хотят", – приводит ее слова ТАСС.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. При нем обнаружили флешку, на которой содержались сведения, составляющие гостайну.

В июне 2020 года его приговорили к 16 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии строгого режима. Решение суда раскритиковал госсекретарь США Майк Помпео, назвав арест и приговор незаконными и призвав к освобождению Уилана.

Сам Уилан вину не признал и просил его оправдать. 20 августа 2021 года Мосгорсуд получил и зарегистрировал в канцелярии ходатайство от защиты американца о передаче его США для дальнейшего отбытия наказания.

