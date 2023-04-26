Суд заключил под стражу готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму

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Суд Крыма принял решение о заключении под стражу гражданина РФ, обвиняемого в подготовке теракта в военно-морском госпитале.

"Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – передает ТАСС сообщение управления Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму, задержав россиянина, который готовился его совершить. При поведении обыска у фигуранта обнаружили самодельные взрывные устройства.

По данному факту возбуждены уголовные дела о попытке теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

До этого ФСБ пресекла диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы Крыма. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения.

