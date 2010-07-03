Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет

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Жительнице Тульской области дали 12 лет колонии за убийство ее годовалого сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Тело мальчика нашли в квартире города Богородицка 23 января прошлого года. На нем были ушибы и другие признаки насильственной смерти.

Позже выяснилось, что 39-летняя мать напилась после ссоры с мужем и сильно отлупила плачущего ребенка. Убив малыша, она отнесла его в другую комнату, куда не заходила до приезда полиции.

После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.