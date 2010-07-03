Суд отправил под домашний арест предполагаемого насильника дознавательницы из Уфы

Суд Уфы изменил меру пресечения для полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании коллеги. Его отправили под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Наиля Багаутдинова.
Заседание по делу состоялось в пятницу. Со слов защитника, из изолятора полицейского отпустят 1 мая.
В ночь на 30 октября Яромчук, а также его коллеги Эдуард Матвеев и Салават Галиев устроили застолье в служебном кабинете. С ними была 23-летняя коллега-дознаватель.
Спустя день девушка написала заявление об изнасиловании. Вскоре мужчин арестовали, а в их домах провели обыски.
Как показала экспертиза, на теле потерпевшей есть биоматериалы минимум одного из подозреваемых. Всех четверых участников истории уволили. Сейчас расследование дела завершено.
Ранее жена одного из подозреваемых заявила, что верит в невиновность супруга. Она добавила, что за все время службы ее мужа все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.