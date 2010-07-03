Суд оставил в СИЗО пожарного по делу "Зимней вишни"

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Кемеровский областной суд отклонил жалобу защиты, просившей изменить меру пресечения в отношении пожарного Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении огня в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.

Как ранее установил суд, под стражей фигурант останется до 25 июня текущего года. По версии следствия, во время ликвидации пожара в торговом центре Генин действовал в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности.

На одной из видеозаписей видно, как отец трех погибших девочек неоднократно указывал Генину короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, однако спасатель последовал за охранником торгового центра, потеряв ценное время. Из-за этого погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале № 2.

Ранее в Заводской районный суд Кемерова поступило для рассмотрения по существу первое уголовное дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемыми по делу проходят шесть человек, включая Генина. Это экс-гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Всего в рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один проходит в качестве подозреваемого. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Халатность", "Растрата". "Получение взятки" и "Дача взятки".

Следствие считает, что причиной пожара в торговом центре стало замыкание электропроводки. Также в Генпрокуратуре сообщили, что потерпевшие по делу о пожаре в Кемерове заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, включая 83 родственников тех, кто погиб в пожаре.