Первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" поступило в суд

Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" поступило в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Заводского районного суда Кемерова.
Обвиняемыми по делу проходят шесть человек: экс-гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и начальник пожарного караула Сергей Генин
Уголовное дело, возбужденное по факту пожара, содержит 293 тома.
Всего в рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Ннарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Халатность", "Растрата". "Получение взятки" и "Дача взятки".
Следствие считает, что причиной пожара в торговом центре стало замыкание электропроводки. Также в Генпрокуратуре сообщили, что потерпевшие по делу о пожаре в Кемерове заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.
В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, включая 83 родственников тех, кто погиб в пожаре.
25 марта в прокуратуру передали первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне". Его фигурантом стал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, которого обвиняют в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию о кратчайшем пути к людям, заблокированным в одном из кинозалов ТЦ, из-за чего там погибли не менее 37 человек.
Также в конце марта в Польше был арестован экс-глава компании-владельца "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу.
Первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" передано в прокуратуру
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