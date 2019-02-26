Дело Мамаева и Кокорина направят в прокуратуру в ближайшее время

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Уголовное дело против Павла Мамаева и Александра Кокорина направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в ближайшие недели, сообщает Агентство "Москва".

Александр Кокорин и Павел Мамаев уже ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела. Сейчас обвиняемые и потерпевшие знакомятся с дополнительными материалами. Повторно будут допрошены эксперты. Позднее суд примет решение о законности продления ареста обвиняемым. Затем дело передадут в районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".