Суд признал живым мужчину, который считался утонувшим

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд во Владимирской области аннулировал акт о смерти мужчины, который считался утонувшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, 69-летний москвич более десяти лет жил в Киржаче с сожительницей. В январе мужчина вышел из дома, однако из-за неадекватного поведения был доставлен в психиатрическую больницу. Медики установили у него психическое заболевание.

С этого времени мужчина находился в клинике. Сожительница москвича обратилась в полицию с заявлением о розыске, поскольку не получила информации о его местонахождении.

В июне в одном из водоемов на территории города было обнаружено тело мужчины, который был ошибочно опознан сожительницей. В связи с этим был составлен акт о смерти мужчины, он был снял с регистрации по месту жительства в Москве и лишился пенсии. Позднее прокуратура обратилась в суд с заявлением об аннулировании данной записи о смерти.

Ранее житель Калужской области получил 15 лет строго режима за убийство рабочего в бытовке в районе Бирюлево Восточное. 43-летний мужчина напал на спящего строителя, нанеся ему удары деревянной ножкой от стула по голове. Затем он похитил 169 тысяч рублей и скрылся.

