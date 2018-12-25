Верховный суд РФ разъяснил правила использования шпионской техники

Различные спецсредства могут считаться шпионскими устройствами, только если их доработали и перепрограммировали для негласного получения информации. Гражданина не могут привлечь к уголовной ответственности за покупку и использование спецсредств, если это было сделано для обеспечения безопасности в личных целях. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, передает "Интерфакс".
Как уточняется, смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и прочие гаджеты могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если их доработали и превратили в устройства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию.
Ранее ВС России предложил ограничить привлечение к уголовной ответственности за использование спецтехники для негласной прослушки и видеосъемки. По данным Верховного суда, количество осужденных по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" с каждым годом растет. В 2011 году по ней были осуждены 49 человек, а в 2017 году – 257 человек.
Летом 2018 года Федеральная служба безопасности разработала определение "шпионской техники" для статьи 138.1 УК РФ.
Предлагалось относить к спецсредствам устройства, которые предназначены для негласного получения информации, а также программы, которым намеренно "приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного получения информации либо доступа к ней.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.