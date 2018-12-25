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14:38

Верховный суд РФ разъяснил правила использования шпионской техники

суды безопасность

14:38

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Фото: depositphotos/VitalikRadko

Различные спецсредства могут считаться шпионскими устройствами, только если их доработали и перепрограммировали для негласного получения информации. Гражданина не могут привлечь к уголовной ответственности за покупку и использование спецсредств, если это было сделано для обеспечения безопасности в личных целях. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, передает "Интерфакс".

Как уточняется, смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и прочие гаджеты могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если их доработали и превратили в устройства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию.

Ранее ВС России предложил ограничить привлечение к уголовной ответственности за использование спецтехники для негласной прослушки и видеосъемки. По данным Верховного суда, количество осужденных по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" с каждым годом растет. В 2011 году по ней были осуждены 49 человек, а в 2017 году – 257 человек.

Летом 2018 года Федеральная служба безопасности разработала определение "шпионской техники" для статьи 138.1 УК РФ.

Предлагалось относить к спецсредствам устройства, которые предназначены для негласного получения информации, а также программы, которым намеренно "приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного получения информации либо доступа к ней.

суды безопасность

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