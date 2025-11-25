Суд заочно начнет рассматривать дело писателя Акунина 25 ноября

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мировой суд Москвы начнет заочно рассматривать уголовное дело писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во вторник, 25 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что речь идет о деле об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Точное время начала предварительного слушания не сообщается.

Акунина признали иноагентом в январе 2024 года. Он выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял фейки, направленные на создание негативного образа России и армии. Кроме того, писатель принимал участие в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле этого года суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме и 10 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Его признали виновным по статьям о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.